Хуситы "уронили" ракету на жилой район возле столицы Йемена

Йеменские повстанцы-хуситы осуществили неудачный пуск боевой ракеты с позиций около Саны (столицы Йемена). В результате ракета, по некоторым данным, упала на жилой район. По последним данным ТАСС, в результате разрыва ракеты погибли 10 мирных жителей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Аль-Арабию", накануне повстанцам так же не удалось запустить ракету из района Эль-Байда.

Между тем, 19 декабря арабская коалиция сообщила об успешном перехвате баллистической ракеты, выпущенной повстанцами из Йемена в сторону Эр-Рияда.