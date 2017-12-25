Недвусмысленный намек: почему закрыли Facebook и Instagram Рамзана Кадырова

"К сожалению, такой страницы нет". Белые буквы на голубом фоне вместо официальной страницы Джулиана Ассанжа в Twitter. Аккаунт просто исчез. Представители самой соцсети комментариев не дают. Ну, а пользователи уже строят теории заговора. Можно, конечно, предположить, что основатель WikiLeaks удалил свой микроблог самостоятельно. Вот только странно: ведь публикации там делал регулярно. И ни разу не давал понять, что эта платформа его чем-то не устраивает. Собственно, отсюда — другая версия. Многие уверены: страницу австралийца удалил сам Twitter. Например, за то, что постил ссылки на обнародованные WikiLeaks секретные документы и сливы. Ситуацию еще больше запутало внезапное появление страницы — как ни в чем не бывало — сегодня вечером. И опять без каких-либо комментариев. Что немудрено. Забанить без объяснения причин — вполне в духе американских соцсетей. Именно так произошло со страницами в Facebook и Instagram Рамзана Кадырова. Впрочем, в этом случае как раз наблюдается явная причинно-следственная связь. Закрыли аккаунты главы Чеченской республики — аккурат после того, как его внесли в санкционный список Минфина США. По словам Дмитрия Пескова, "подобные действия вызывают обеспокоенность и не добавляют реноме этим соцсетям". Однако сам Кадыров даже рад.

Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram: "ссылка недействительна или страница удалена". А по сетевому адресу главы Чечни в Facebook открывается поиск билетов на рейсы крупнейшей американской авиакомпании United Airlines. Кадыров говорит, что посвятил свою жизнь борьбе с терроризмом, и этого Штаты ему простить не могут. Отсюда и попытки медиа-блокады.

"Аккаунты Рамзана Кадырова очень популярны. И очень многие их читают, потому что Кадыров стоит на государственнических позициях, которые разделяет большинство населения Российской Федерации, а, во-вторых, он постоянно там говорит дельные вещи, — доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова Андрей Манойло. — Поэтому, по всей видимости, американская администрация, под контролем которой находится и Instagram, и Facebook и Twitter, сделала выводы и решила, что публичная деятельность в информационном пространстве такого политика, как Рамзан Кадыров, может представлять опасность для национальных интересов Соединенных Штатов".

Twitter Кадырову пока не заблокировали, но прецедент все равно есть. Российскому политику недвусмысленно пытаются закрыть рот.

"Тем самым Instagram и Facebook создали опасный прецедент, когда без объяснения причин закрывается аккаунт, лишая известного политика и блогера возможности напрямую общаться с пользователями соцсетей, — рассуждает Вячеслав Володин. — Они ограничивают контент, давая ему политическую оценку, тем самым дискредитируя себя, посягая на основы демократии, свободу слова и свободу распространения информации".

Стремление информационно изолировать Кадырова означает, что Америка, для которой борьба за свободу слова всегда была одним из основных аргументов в любой политической схватке, сама же эту свободу и попирает. Вот они, двойные стандарты в действии.

"Тем, кто Штаты критикует, Вашингтон трибуну предоставлять не намерен, — отмечает заместитель директора института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. — Кадырова это, впрочем, совершенно не смущает. Он создал аккаунт в новой, чеченской, социальной сети, Mylistory".

"Теперь все важные новости с фото и видео буду выкладывать в этом приложении, — сообщил Рамзан Кадыров. — Сотрудникам Госдепа вход разрешен только с одобрения МИД РФ и руководства Чеченской республики".

Mylistory заработает в полную силу в первых числах Нового года, но уже сейчас набирает популярность. После того, как в Сети зарегистрировался Кадыров, приложение обогнало по скачиваниям Periscope.

"Как минимум, для граждан этого региона это может быть одна из основных интернет-площадок, собственно, таким же образом развиваются региональные порталы, тематические форумы, — говорит директор по проектной деятельности Института развития Интернета Арсений Щельцин.- Они обладают большой аудиторией, даже в узкой тематике могут быть несколько десятков миллионов человек".

Аккаунты Кадырова "ВКонтакте", Telegram, "Живом журнале" по-прежнему открыты. Полная информационная блокада в современном мире вряд ли возможна. А в целом выпад в отношении Кадырова показывает медийную слабость США, ведь гораздо проще прервать говорящего, чем выслушать его и достойно ответить.