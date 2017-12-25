Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
25 декабря 201722:47

Авиакомпания "Победа" сняла с рейса очередного курильщика

Копаев Алексей /ТАСС

Читайте нас в Telegram

Четвертый менее чем за три недели самолет авиакомпании "Победа" внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в авиакомпании.

Воздушное судно, летевшее из Владикавказа в Москву, в 18 часов 21 минуту было вынуждено произвести внеплановую посадку из-за мужчины, который закурил на борту самолета, что запрещено правилами. Нарушитель был снят с рейса. Спустя почти 30 минут лайнер продолжил полет.

7 декабря другой курильщик заставил борт "Победы", который направлялся из Нальчика, экстренно приземлиться в аэропорту Волгограда. Задержка рейса составила около 60 минут.

17 декабря там же вне расписания сел самолет той же авиакомпании, высадивший любителя табака. Пассажиры ждали продолжения полета около 50 минут.

21 декабря лайнер "Победы", прервал рейс из Санкт-Петербурга в Нальчик для того, чтобы курильщик покинул салон самолета в Волгограде.

Коротко

21:33

Хуситы "уронили" ракету на жилой район возле столицы Йемена

20:28

Путин: в Сирии будем работать точечно

18:35

Опубликован список жертв аварии на Славянском бульваре

17:41

МЧС предупреждает москвичей о сильной метели

16:48

Водитель автобуса, влетевшего в переход: не сработали тормоза

16:44

В Казани автобус протаранил здание мечети

16:36

ЦИК отказал Полонскому в регистрации

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В автобусе, въехавшем в переход у "Славянского бульвара", был видеорегистратор

В автобусе, въехавшем в переход у "Славянского бульвара", был видеорегистратор

1 час назад
Решение Мутко о приостановке работы в РФС не повлияет на проведение чемпионата мира

Решение Мутко о приостановке работы в РФС не повлияет на проведение чемпионата мира

40 минут назад
Путин: в Сирии будем работать точечно

Путин: в Сирии будем работать точечно

3 часа назад
Место передачи пленных между Киевом и Донбассом не разглашается

Место передачи пленных между Киевом и Донбассом не разглашается

4 часа назад
Трагедия, которую не забыть: год назад разбился Ту-154 с музыкантами и журналистами

Трагедия, которую не забыть: год назад разбился Ту-154 с музыкантами и журналистами

3 часа назад
Таиланд, Индия, Египет, Украина: где можно заразиться опасными болезнями

Таиланд, Индия, Египет, Украина: где можно заразиться опасными болезнями

3 часа назад
Ананьев: "Я не сбежал, а отбыл. Я серьезно болен"

Ананьев: "Я не сбежал, а отбыл. Я серьезно болен"

11 часов назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

15 часов назад
Элина против Виталины: в деле Джигарханяна возник новый скандал

Элина против Виталины: в деле Джигарханяна возник новый скандал

6 часов назад
ДТП с автобусом на Славянском бульваре. Фотолента

ДТП с автобусом на Славянском бульваре. Фотолента

7 часов назад
"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

"Движение вверх": блокбастер человеческих судеб

24.12.2017 21:59
Валентин Смирнитский не может простить себе смерть сына

Валентин Смирнитский не может простить себе смерть сына

10 часов назад
2017 год: кого мы потеряли

2017 год: кого мы потеряли

24.12.2017 21:26
Рождественское исчезновение: Twitter вернул микроблог основателя WikiLeaks

Рождественское исчезновение: Twitter вернул микроблог основателя WikiLeaks

2 часа назад
Хуситы "уронили" ракету на жилой район возле столицы Йемена

Хуситы "уронили" ракету на жилой район возле столицы Йемена

2 часа назад
Спор за голубое топливо: Стокгольмский арбитраж спас Украину от банкротства

Спор за голубое топливо: Стокгольмский арбитраж спас Украину от банкротства

3 часа назад
60 минут. Для чего Порошенко американское летальное оружие?

60 минут. Для чего Порошенко американское летальное оружие?

3 часа назад
332
У американца конфисковали автомобиль, угнанный 37 лет назад

У американца конфисковали автомобиль, угнанный 37 лет назад

4 часа назад
Кафедра детских болезней: самый "больной" автомобиль 2017 года

Кафедра детских болезней: самый "больной" автомобиль 2017 года

5 часов назад
"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона

"Синяя птица" выбрала победителей третьего сезона

5 часов назад
Кобзон исключен из экспертного совета Минкульта

Кобзон исключен из экспертного совета Минкульта

6 часов назад
Компания Toyota обновила свой минивэн Alphard

Компания Toyota обновила свой минивэн Alphard

7 часов назад
ЦИК отказал Полонскому, Лурье и Навальному в участии в выборах президента

ЦИК отказал Полонскому, Лурье и Навальному в участии в выборах президента

7 часов назад
В Казани автобус протаранил здание мечети

В Казани автобус протаранил здание мечети

7 часов назад
Что день грядущий мне готовит? Ответит искусственный интеллект

Что день грядущий мне готовит? Ответит искусственный интеллект

7 часов назад
НАТО предупредили о новом "психологическом оружии Путина"

НАТО предупредили о новом "психологическом оружии Путина"

8 часов назад
В новом году автомобили BMW в России станут дороже

В новом году автомобили BMW в России станут дороже

8 часов назад
Nissan отзывает в России десятки тысяч автомобилей

Nissan отзывает в России десятки тысяч автомобилей

8 часов назад
Герою Курской дуги отдали последние почести спустя 74 года

Герою Курской дуги отдали последние почести спустя 74 года

8 часов назад
Разработан ДНК-тест, диагностирующий смертельный рак груди на год раньше обычных методов

Разработан ДНК-тест, диагностирующий смертельный рак груди на год раньше обычных методов

8 часов назад
МОК потребовал перекрасить российские бобы в бордовый цвет

МОК потребовал перекрасить российские бобы в бордовый цвет

9 часов назад
"Яндекс" защитит пользователей от "агрессивной" рекламы вслед за Google

"Яндекс" защитит пользователей от "агрессивной" рекламы вслед за Google

9 часов назад
Путин поменял полпредов в двух округах

Путин поменял полпредов в двух округах

9 часов назад
В петербургском Апраксином дворе произошла перестрелка

В петербургском Апраксином дворе произошла перестрелка

9 часов назад
Кто на самом деле исполнял легендарные советские хиты

Кто на самом деле исполнял легендарные советские хиты

9 часов назад
"Ратник-3" получит маленького робота-помощника

"Ратник-3" получит маленького робота-помощника

10 часов назад
Для "айфонов" вышел "официально-альтернативный" клиент Telegram X

Для "айфонов" вышел "официально-альтернативный" клиент Telegram X

11 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

11 часов назад
Топ-10 исследований, которые наделали больше всего шума в Интернете и соцсетях в 2017 году

Топ-10 исследований, которые наделали больше всего шума в Интернете и соцсетях в 2017 году

12 часов назад
Овечкин снялся для фанатов в образе Санты-стриптизера

Овечкин снялся для фанатов в образе Санты-стриптизера

12 часов назад
10 городов с самым доступным элитным жильем

10 городов с самым доступным элитным жильем

14 часов назад
За уровнем сахара в крови проследит татуировка

За уровнем сахара в крови проследит татуировка

14 часов назад
Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

Идеальная акустика и верность традициям: Дом музыки отметил юбилей

22.12.2017 15:40
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46