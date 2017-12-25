Авиакомпания "Победа" сняла с рейса очередного курильщика

Четвертый менее чем за три недели самолет авиакомпании "Победа" внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту.

Как передает РИА Новости, об этом проинформировали в авиакомпании.

Воздушное судно, летевшее из Владикавказа в Москву, в 18 часов 21 минуту было вынуждено произвести внеплановую посадку из-за мужчины, который закурил на борту самолета, что запрещено правилами. Нарушитель был снят с рейса. Спустя почти 30 минут лайнер продолжил полет.

7 декабря другой курильщик заставил борт "Победы", который направлялся из Нальчика, экстренно приземлиться в аэропорту Волгограда. Задержка рейса составила около 60 минут.

17 декабря там же вне расписания сел самолет той же авиакомпании, высадивший любителя табака. Пассажиры ждали продолжения полета около 50 минут.

21 декабря лайнер "Победы", прервал рейс из Санкт-Петербурга в Нальчик для того, чтобы курильщик покинул салон самолета в Волгограде.