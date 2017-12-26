Карякин и Карлсен сыграют на чемпионате мира по блицу

Столица Саудовской Аравии принимает мировое первенство по быстрым шахматам и блицу. В Эр-Рияд приехали два чемпиона мира: норвежец Магнус Карлсен, который является обладателем титула в "классике", и россиянин Сергей Карякин, действующий чемпион по блицу.

В Саудовскую Аравию приехали почти все лидеры мирового рейтинга, кроме представителей Израиля и Катара. Первым хозяева состязаний отказали во въезде из-за того, что между двумя странами нет дипломатических отношений, а Катар находится под санкциями со стороны ряда арабских стран и его шахматисты решили бойкотировать турнир.

Бойкот мог быть еще более массовым, если бы организаторам чемпионата и Международной шахматной федерации не удалось достичь компромисса по дресс-коду женского турнира, сообщает ТАСС. Теперь на чемпионате мира женщинам разрешено играть без хиджаба или абайи — главным условием является брючный костюм темно-синего или черного цвета с белой блузкой, прикрывающей шею. Стоит напомнить, что на прошлогоднем чемпионате мира среди женщин в Иране участниц обязали играть в платках и часть спортсменок не приехали на состязания.

Расписание чемпионата очень динамичное: 26-28 декабря участники открытого и женского турниров сыграют по 15 туров в быстрых шахматах, 29-30 декабря состоится 21 тур блица, в каждом виде программы определяются разные чемпионы.

Стоит напомнить, что в прошлом году в столице Катара Дохе победителем турнира по быстрым шахматам стал украинец Василий Иванчук, а в блице победил Карякин.