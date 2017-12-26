Водитель был трезв, тормоза - в порядке: следователи изучают кадры страшной аварии

Следователи изучают кадры страшной аварии с участием автобуса в Москве. Предварительный осмотр показал, что отказа тормозной системы не было. Установлено, что водитель автобуса не был пьян.

Авария произошла накануне днем, напоминает "Россия 24". Автобус, который следовал до станции "Славянский бульвар", въехал по лестнице в подземный переход. В результате 4 человека погибли и 11 пострадали.

Водитель 58-летний Виктор Тихонов задержан. Он заявил, что снял автобус с ручника, и машина сама начала движение, не реагируя на педаль тормоза. Впрочем, возможен вариант и с тем, что водитель с 30-летним стажем вождения мог перепутать педали.

После трагедии на станции "Славянский бульвар" мэр Москвы Сергей Собянин распорядился проверить весь автобусный парк столицы.

Всю ночь возле метро "Славянский бульвар" шел ремонт. Рабочие завершили восстановление поврежденных частей входа: отчетливо выделяется на фоне старой серой плитки участок новой белой. В переходе сильно пахнет краской, сообщает РИА Новости.

Утром подземный переход вернулся к нормальной работе. Идут люди, стоят торговки одеждой и фарфоровыми фигурками, первая попрошайка заняла своё место. На столе у входа прибавляются цветы, кто-то принес еловую веточку и плюшевую игрушку.