Сахалин: бабушку-курильщицу снесло ветром с балкона в сугроб

На Сахалине пенсионерку, курившую на балконе, снесло ураганным ветром.

Инцидент произошел во вторник в городе Шахтерск. 70-летняя бабушка вышла на балкон покурить. В этот момент порыв ветра сбросил ее вниз. Пенсионерке очень повезло – она упала в мягкий сугроб.

Но на этом "приключения" курильщицы не закончились. Скорая помощь не смогла подъехать к дому, поэтому пострадавшую везли в больницу в ковше погрузчика. Сейчас она находится в отделении ЦРБ Углегорска с травмами, сообщает РИА Новости.

На Сахалине уже два дня бушует мощный циклон, скорость ветра достигает ураганных 40 метров в секунду. Закрыта паромная переправа, аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде. С нескольких домов сорвало крышу, повалило новогодние елки. Десятки населенных пунктов остаются без электричества.