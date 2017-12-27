Исследователи выяснили, когда люди больше всего заинтересованы в сексе

Во время рождественских праздников люди больше всего (чем в любое другое время) заинтересованы в сексе. В результате ежегодно в сентябре происходит настоящий беби-бум – ровно через девять месяцев после зимних праздников рождается большое количество детей. Такую любопытную статистику озвучили учёные из Индианского университета (США).

Сентябрьский пик рождаемости замечен уже давно, и зачастую учёные пытались объяснить такой всплеск различными "сезонными изменениями". Однако американские исследователи считают, ключ к разгадке стоит искать в другом месте.

Специалисты изучили статистику постов Twitter и данные Google (запросы людей в поисковике). Проще говоря, учёные изучили все запросы, связанные с сексом. Они просмотрели веб-сайты с 2004 по 2010 годы, а также десять процентов публичных постов Twitter за 2010-2014 годы.

Анализ показал, что интерес к сексу возрастает во время крупных культурных и религиозных торжеств. И эти пиковые значения в целом соответствовали увеличению рождаемости спустя девять месяцев после праздников.

Чтобы узнать получше о повышенном интересе к сексу во время праздников, учёные провели сложный обзор выбора слов в постах Twitter. Это помогло им выяснить, что люди во время праздников чувствовали себя счастливее, безопаснее и спокойнее.

Данные были получены из 130 стран. Это, по словам авторов работы, имеет решающее значение, поскольку данные показывают: увеличение рождаемости обусловлено культурными факторами, связанными с праздниками, а не просто биологическими факторами.

Такой пик, например, был стабилен для рождественских праздников в странах, где проживает большая часть христиан. Примечательно, что другие праздники не создают тех же всплесков.

Возможно, люди чувствуют большую мотивацию к увеличению своих семей во время праздников, в которые акцент делается на любви и преподнесении подарков детям, пишут учёные в пресс-релизе.

Результаты исследования помогут специалистам общественного здравоохранения определить наилучшие даты для начала кампаний по пропаганде безопасного секса в развивающихся странах.

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Scientific Reports.

К слову, некоторые специалисты уверены, что секс для зачатия может устареть уже через 30 лет, а просмотр "постельных сцен" может вызывать импотенцию. Также учёные определили вероятность остановки сердца во время секса.