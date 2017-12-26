Подарки от народных промыслов: в столицу привезли сувениры со всей страны

Ярославская майолика, кубанская керамика и знаменитая гжель: свою продукцию москвичам и туристам предлагают участники фестиваля "Путешествие в Рождество". Они привезли в столицу тысячи сувениров со всей страны. Главное — не нарваться на подделку.

Фарфоровые изделия, расписанные синей подглазурной краской с графической прорисовкой деталей — знаменитая гжель. Сегодня это один из самых популярных брендов России. Изготавливают его в Подмосковье, в Раменском районе.

Чтобы, к примеру, на этой ярмарке покупатель не взял себе фальсификат, ему следует обратить внимание на следующие детали. Во-первых, на каждом изделии должен стоять штамп производителя, а во-вторых, каждый продавец обязан предоставить сертификат подлинности.

Свой сертификат качества на рождественской ярмарке может подтвердить каждая торговая точка. Товары народного промысла здесь буквально пестрят разнообразием: ярославская майолика — цветная роспись по сырой эмали, кубанский промысел — керамика-фаянс, покрытая акриловыми красками, томская береста. И это — еще далеко не полный список.

На каждый вид товара народного промысла — свой покупатель. День, утро или вечер — желающих купить заветных сувениров хоть отбавляй в любое время.

На рождественской ярмарке на площади Революции 76 точек, больше половины — торговые. Здесь и товары народного промысла, и, конечно, еда — лучшие образцы российской и европейской кухни. Всего по Москве в рамках пятого, юбилейного фестиваля " Путешествие в Рождество" — 83 площадки. Ярмарки, квесты и всевозможные новогодние мастер-классы ожидают своих посетителей до 14 января.