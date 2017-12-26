СК: руководство Захарченко не замечено в криминале

Ближайшее окружение называло его Захар Хитрый. Он сам планировал свои действия, сам разрабатывал планы и схемы действий. И никогда не повторялся. Так экс-замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко охарактеризовала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Он умен, даже, наверное, очень умен, — рассказала Светлана Петренко в интервью радиостанции "Вести ФМ". — Следствие полагает, что он вел преступную деятельность не один год".

С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился просто "Димой из центрального аппарата", приоткрыла завесу тайны над технологией действий полковника Захарченко, у которого было конфисковано 8,5 миллиарда рублей, полукилограммовый слиток золота, четыре элитных автомобиля. Кроме того, следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машино-мест в элитных районах Москвы.

Полковник Захарченко был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Сначала он узнавал всю информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать компании-жертве проблему.

А затем, создав проблему, тактично помогал эти проблемы решать. За "небольшое" вознаграждение. Дмитрию Захарченко предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России.

При этом Светлана Петренко подчеркнула, что руководство Захарченко в его криминальных действиях не участвовало. Просто они не обеспечили правильного и должного контроля за действиями своего сотрудника, за что понесли дисциплинарную ответственность.

Мать полковник Захарченко вела бухгалтерию. Она записывала все денежные операции в особую тетрадку. При этом против записи 600 тысяч евро она оставила в ней примечательную заметку — "мелочь".