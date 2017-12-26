Путин поставил задачу таргетировать бедность в стране

Путин поставил задачу таргетировать бедность в странеЧитайте нас в Telegram
После общения с детьми Владимир Путин, как и планировалось, отправился на последнее в этом году заседание правительства. "За минувшие пять лет кабинет министров сделал не только все возможное, но и более того" — это оценка главы государства.
Главной нерешённой проблемой Путин назвал большое количество людей с доходами ниже прожиточного минимума. На какие ещё вопросы президент поручил министрам обратить особенное внимание в наступающем году? И зачем спросил — есть ли в зале глава Центробанка?
В доме правительства уже нарядили новогоднюю елку. Но сегодня атмосфера рабочая. Президент приехал не просто поздравить кабинет министров. Глава государства подвел итоги и расставил акценты. Среди важнейших тем — социальная сфера, а также поддержка бизнес-сообщества.
Непростое время требовало и требует от министров особой ответственности.
"Конечно, это были годы сложные и для страны и для тех, кто каждый на своем месте должен был обеспечить непрерывное развитие, преодоление сложностей, возникших в мировой экономике, соответственно в нашей. Но, должен сказать, что правительство Российской Федерации сделало не только все возможное. Но, на мой взгляд, и более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы. Хотел бы поблагодарить в этой связи и председателя правительства, его заместителей, руководителей министерств, ведомств, за ту работу, которая была проделана в последние годы. Сотрудников аппарата, разумеется, всех, кто работал на общее дело, на общий результат", — сказал Путин.
Несмотря на турбулентность в мировой экономике, снижение цен на нефть, санкции никаких коллапсов в стране не произошло. А некоторые результаты поставили крест на прогнозах скептиков.
"Хотел бы отметить и положительные вещи. Одна из них, это без всяких сомнений… нет Эльвиры Набиуллиной? Хочу, пользуясь ее присутствием, сказать, что, прежде всего, конечно, работа центрального банка, но невозможно было это сделать без экономического блока правительства. Все-таки мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции. Что без всяких сомнений является достижением последних лет и дает все основания полагать, что вот этот фундамент макроэкономический, который создан за последние годы, будет хорошей основой для дальнейшего развития экономики", — отметил президент России.
Российский агропром, прозябавший в 90-е, стал крупнейшим экспортером. Еще недавно такое сложно было себе представить. Также как и запуск масштабных инфраструктурных проектов. Достраивается Крымский мост. Благодаря гособоронзаказу в армии идет массовое внедрение новой техники. Москвичам стало комфортнее передвигаться по городу благодаря МЦК, Петербуржцы успели оценить западный скоростной диаметр.
Но результаты — не только гигантские стройки или новые жилые кварталы. Семьям с детьми стало гораздо легче.
"Практически решена проблема очередей в детских садах. Теперь перед нами другая задача — это ясли. Это не только программа, которая поможет детей растить, это программа, которая тесно, теснейшим образом связана с демографией. Позволит освободить женщину, маму молодую, времени освободить для того, чтобы она могла включиться в трудовую деятельность. Для многих молодых семей, мы с вами это хорошо знаем, это существенный, существенное значение имеет при решении вопроса о том, чтобы завести ребенка", — говорит глава государства.
Но все это вовсе не означает, что задачи решены на сто процентов.
"Нерешенных проблем еще очень много. И главные из них, мы с вами это тоже хорошо знаем, это большое количество людей, живущих на доходы ниже прожиточного минимума. И кризисные явления в экономике последних лет, они сделали свое черное дело и количество людей, живущих за чертой, за этой чертой, оно, к сожалению, увеличилось. Перед нами стоит, стоит задача не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и дальше, таргетировать эту бедность", — поставил задачу лидер страны.
В этом смысле на особом контроле — зарплаты врачей и учителей. И конечно, майские указы остаются приоритетом и ориентиром для правительства.
"Хочу от имени правительства поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за ту поддержку, которую мы ощущаем постоянно, ну и за те оценки, которые сейчас прозвучали. Конечно, правительство сделает все для завершения работы по майским указам президента", — рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Экономика будет только крепче, если государство поддержит отечественных инвесторов. Многим бизнесменам на Западе грозят новыми санкциями и теперь они хотят вернуть капиталы в Россию. Где им обещана поддержка.
"Продлить амнистию капитала, да. И второе — исключить взимание 13% в случае прекращения бизнеса за границей и перевода в нашу юрисдикцию. Я тогда прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а Дмитрия Анатольевича я попросил бы поддержать. Я прошу это в контакте с бизнессообществом, с основными объединениями предпринимателей отработать до конца", — обратился к присутствующим Владимир Путин.
После этого президент пригласил министров на традиционный предновогодний бокал шампанского.
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