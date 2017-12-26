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26 декабря 201720:37 Павел Зарубин

Легко ли управлять Россией: Путин в Кремле ответил на детские вопросы

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Легко ли управлять Россией, как Владимир Путин относится к оппозиции и был ли у него выходной в день рождения? Возможность задать эти и другие вопросы главе государства сегодня неожиданно для себя получили дети со всей России. Президент пообщался с ребятами, которые приехали на Кремлевскую елку. Это отличники, победители олимпиад и воспитанники детских домов. Они спрашивали про Крымский мост, хоккей и Деда Мороза.

"Я смотрю, кто-то из машины выходит. А это президент", — восторженно рассказывает один из детей.

В тот же момент среди детей, гулявших вокруг кремлевской елки, раздался вскрик.

- Путин!

За несколько секунд сбежалась вся Соборная площадь.

- С Новым годом, с Новым годом! – скандируют дети Путину.

Управлять сотнями крайне взбудораженных детей очень непросто, они никого не слушают, а только напирают. У Путина получилось.

"Тихо, тихо, тихонько! Надо остановиться, здесь же есть маленькие, вы их задавите, — обратился к детям президент России. — Вы же ответственные люди уже ".

Поток вопросов. Исполняет ли Дед Мороз желания Путина?

"Дед Мороз? – переспросил Владимир Путин. – Ну, некоторые исполняет".

- А что вы пожелаете россиянам в этом году?

- Счастья! – отвечает президент.

Дети постарше спрашивают, а сложно ли управлять страной?

- А вам тяжело управлять такой большой страной?

"Такой страной, как наша — нетрудно, потому что тут такие ребятишки как вы?" – отвечает Путин.

- А сколько вы в день пишите бумаг?

"Много, не сосчитать", — говорит тут же глава российского государства.

Гость Кремлевской елки из Томска — то ли будущий журналист, то ли политик — устроил Путину фактически пресс-конференцию, во время которой спросил даже оппозицию и Крымский мост.

- А можно вам задать вопрос? Вы проедете по Крымскому мосту на своей машине?

- Проеду! – пообещал Путин.

- А как вы относитесь к оппозиции?

"Положительно, к здравой", — отвечает Путин.

- А к хоккею? – следует тут же еще один вопрос.

"Хоккей люблю, конечно, — признается президент. — А ты играешь?"

- Я играю! Мы тут выиграли!

- Да потому что вас 8 человек было!

"А вы, значит, проиграли? – обращается к другой группе ребят Путин.

- Так конечно, их был целый состав у нас, а у нас нет.

"Я руку ему пожал! – хвастает участник встречи с Путиным. — У меня была мечта — руку ему пожать. И вот она сбылась!"

Желания тысяч детей исполняются в эти дни в самом сердце Москвы.

- Привет из Севастополя! – кричат гости Кремлевской елки.

Они впервые в столице своей Родины.

- Снег есть! – радуется маленький гость с Крымского полуострова.

- Я мечтал: я никогда не видел Москву. Я тут первый раз! – рассказывает другой.

"Гордость, гордость, больше всего гордость", — рассказывает о своих чувствах и ощущениях девочка.

- Чувствуется масштаб нашей страны,– произносить девочка постарше.

- Защита чувствуется! – добавляет подругу еще одна участница блиц-опроса в Кремле.

- А вы откуда приехали?

- Из Кызыла, из Тувы" – отвечают дети в национальных костюмах.

- Кто учился на одни пятерки?

- Мы! – тянут вверх руки дети.

Одни летели сюда на самолете 9 часов, другие ехали на поезде несколько суток. Камчатка, Татарстан, Ямало-Ненецкий округ, Курск. Вся Россия — на главной новогодней елке в Кремле!

Воспитанники интернатов, победители конкурсов, олимпиад. Свои новогодние объяснения — почему они встретились еще и с Путиным — дети тоже быстро нашли.

- Это же Кремль!

- И в Кремле всегда приходит президент к детям?

- Да, естественно, — убежденно отвечают дети.

- Я увидел: машина проезжает, много машин. И я понял — настал момент истины, — рассказывает мальчик.

- Смотрю туда, а там лимузин подъезжает, — говорит другой. — Я думаю: какая-нибудь важная личность. А оказывается, это президент подъехал. самая важная личность!

"И ручками помахали!" – просит Путин детей на совместном фотографировании.

И у Путина впереди была еще масса самых важных дел.

- С Новым годом! С Новым годом! – дружно хором поздравляют друг друга президент и дети.

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