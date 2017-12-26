Болезнь отступила: Дарья Старикова с дочкой встретит Новый год дома

В Московском институте имени Герцена сообщили обнадеживающие новости о здоровье Дарьи Стариковой. Она встретит Новый год не в больнице, а дома. О судьбе 24-летней женщины с четвертой степенью онкологии вся страна узнала во время Прямой линии с президентом. Дарья пожаловалась на проблемы с медициной в ее родных Апатитах. Просила она уже не за себя, а за своих земляков. Что изменилось за полгода?

- Как ваши дела?

- Спасибо хорошо.

Первое появление Даши перед телекамерами после операции и курса химиотерапии. На лице — едва заметная улыбка. На импровизированном брифинге врачи московского Научно-исследовательского онкологического института имени Герцена делают заявление: болезнь отступила.

"Удалось полностью убрать опухоль, как это положено по всем законам онкологии. Было проведено несколько курсов химиотерапии. И до операции, чтобы уменьшить опухоль, и после операции, чтобы закрепить успех", — рассказывает директор Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена Андрей Каприн.

Произошедшее сама Даша считает чудом. После полугода лечения она идет на поправку. В прямом смысле — набрала вес до 40 килограммов. Все это время Дарью поддерживала не только шестилетняя дочка, что ждет маму в Апатитах, ей звонили и писали обычные люди со всей страны.

- Это очень важно в этой жизни, когда ты не один сам по себе борешься со своей болезнью. Жизнь эта очень тяжелая, страшная. Я желаю всем, кто борется, бороться до конца, — говорит Дарья Старикова.

О том, что еще недавно Дарья Старикова была на грани жизни и смерти, страна узнала летом 2017 года. На Прямой линии с президентом 24-летняя жительница Апатитов попросила главу государства наладить оказание медицинской помощи онкобольным в Мурманской области.

Реакция последовала незамедлительно. Даша оказалась в одной из лучших клиник. А в Апатиты привлекли дополнительных специалистов-онкологов. Отремонтировали и местную поликлинику: новое оборудование, электронная очередь.

"Раньше были очереди. Очень долго стояли к врачам, по полчаса, по 40 минут ничего нельзя было добиться. Но сейчас, конечно, лучше", — отмечает мурманчанка Ирина Осипова.

Самой Даше еще предстоит длительный курс реабилитации. Но ситуация уже не критическая, считают медики.

Состояние настолько стабильное, что медики решили сделать своей пациентке новогодний подарок и выписать из больницы на праздники. Так что бой курантов Даша будет встречать со своей дочкой в Апатитах.