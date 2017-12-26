"МЮ" спасся от поражения на последних минутах, проигрывая 0:2 по ходу матча

В матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на своем поле принимал одно из главных открытий премьер-лиги – "Бернли". Проигрывая по ходу матча со счетом 0:2, подопечные Жозе Моуриньо в дополнительное время смогли сравнять счет и не проиграть поединок.

Матч изобиловал большим количеством нарушений, о чем красноречиво говорят сразу десять показанных главным арбитром поединка желтых карточек, из которых семь – в активе "кларетовых". Первыми же в этом показателе отличились футболисты "красные дьяволы", когда Маркус Рохо на подступах к своей штрафной сбил игрока "Бернли". Судья назначил штрафной, после чего нападающий гостей Эшли Барнс открыл счет в игре.

Уже через полчаса подопечные Шона Дайча усилиями Стивена Дефура удвоили свое преимущество и с при счете 2:0 в свою пользу ушли на перерыв.

Однако спустя восемь минут после возобновления игры полузащитник "МЮ" Джесси Лингард смог сначала сократить отставание своего клуба, а уже на 91-й минуте в образовавшейся суматохе нанес удар, который принес "Манчестер Юнайтед" итоговые 2:2.

После этого результата "Юнайтед" набрал 43 балла в турнирной таблице английской премьер-лиги. Отрыв от лидирующего "Манчестер Сити" сократился до 12-ти очков, однако "горожане" имеют один матч в запасе. В среду подопечные Хосепа Гвардиолы проведут выездной поединок с "Ньюкаслом".

"Бернли" же с 33 очками продолжает занимать седьмую позицию в чемпионате Англии.

Среди остальных результатов 20-го тура отметим домашние победы лондонских клубов: "Челси" одолел "Брайтон" (2:0), а "Тоттенхэм" разобрался над "Саутгемптоном" (5:2).