Хоккей. Российская молодежка проиграла сборной Чехии первый матч чемпионата мира

В американском Баффало стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. Мировое первенство открылось поединком сборных Чехии и России, в котором минимальную победу со счетом 5:4 праздновали чешские хоккеисты.

Уже к десятой минуте соперники забили в ворота друг друга по две шайбы, при этом россияне каждый раз были в положении догоняющих. Забитыми голами у российской команды отличились Алексей Полодян и Марсель Шолохов.

После такого результативного всплеска игры выровнялась, а первый период завершился с равным счетом 2:2.

Во втором игровом отрезке чехи Филип Задина и Филип Хитил сделали преимущество своей команды в счете комфортным, а в третьем периоде еще один Филип – Крал довел дело до разгромного – 5:2.

Тем не менее, подопечные Валерия Брагина смогли продолжить борьбу. На последних минутах матча усилиями Артура Каюмова и Владислава Семина счет был сокращен до минимального. Однако на то, чтобы сравнять счет времени уже не хватило – 4:5, сборная России терпит первое поражение на молодежном чемпионате мира.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 28 декабря против команды Швейцарии.