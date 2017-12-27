Штат Пенсильвания засыпало снегом почти на полтора метра

Жители восточного побережья США борются с последствиями сильнейшего снегопада. В штате Пенсильвания всего за тридцать часов выпало около ста тридцати сантиметров снега, сообщает "Россия 24".

В городе Эри местные власти ввели режим чрезвычайного положения. Закрыт городской аэропорт, не работают федеральный и местный суды, железнодорожное депо, торговые центры, школы и некоторые медучреждения. Непогода пришла и в штат Нью-Йорк. Ожидается, что снегопад будет продолжаться весь день 27 декабря.