Клубный рейтинг УЕФА: "Реал" – первый, "Зенит" – лучший среди российских клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал обновленный рейтинг для клубных турниров. Лидером по-прежнему остается мадридский "Реал", у которого 148.000 баллов. На второе место поднялась испанская "Барселона", которая в свою очередь опередила мюнхенскую "Баварию". У клубов 126.00 и 125.000 очков соответственно.

Лучшим среди российских клубов является санкт-петербургский "Зенит" – он расположился на 17-й строчке (75.000). Из остальных представителей российской премьер-лиги в сотню лучших входят ЦСКА (36 место – 38.000), "Краснодар" (61 строчка – 23.500), "Локомотив" (75 место – 18.500), "Рубин" (83 позиция – 16.000) и "Динамо" (84 место – 16.000).

При этом отметим, что вне сотни остается нынешний чемпион России – московский "Спартак". Он располагается на 112-й строчке с 11.500 очками.