Валерий Брагин: первая игра получилась немного скомканной

26 декабря сборная России уступила в стартовом матче молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой сверстникам из Чехии со счетом 4:5. Главный тренер нашей команды Валерий Брагин прокомментировал игру своих подопечных, посетовав на нехватку опыта у россиян.

"Это первая игра, и она получилась немного скомканной, хотя моментами играли неплохо. Пять пропустили — это много, хотя и при этом забили четыре. Будем работать, улучшать игру в меньшинстве и большинстве", — цитирует наставника сборной России официальный сайт ФХР.

Кроме того, Брагин вспомнил, что ребята, собранные в команде, пропустили чемпионат мира для юниоров из-за допингового скандала. "Поэтому у них нет такого опыта, тут совсем другой уровень хоккея. Будем делать выводы и готовиться к следующим играм", — добавил тренер сборной.

Напомним, что следующую игру на турнире в американском Баффало россияне проведут 28 декабря. Их ждет встреча с командой из Швейцарии. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.