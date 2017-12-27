"Лацио" шагнул в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италии "Лацио" на домашнем стадионе принимал "Фиорентину". Встреча, прошедшая в Риме, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.



"Орлята" организовали быстрый гол. На шестой минуте Сенад Лулич открыл счет. Сенад ворвался в штрафную площадь и с угла вратарской пробил точно в дальний угол. После этого голевого момента игра немного успокоилась. Через некоторое время на поле вышел Чиро Иммобиле, который заменил травмированного Фелипе Кайседо. Чиро Иммобиле сначала сам пробил в сторону ворот. Получилось неточно. А затем ассистировал Луличу. Сенад выстрелил, но Бартломей Дронговски перехватить мяч. На перерыв команды отправились при 1:0.

Второй тайм получился скучным. В основном соперники проводили время в центре поля. Затем в игру вступили Джованни Симеоне, Жиль Диаш и Валентин Эйссерик, однако и это не сыграло никакой роли. "Фиалки" немного активизировались и заработали парочку угловых и даже пробила в створ ворот, результата это не принесло.

Матч так и завершился минимальной победой "Лацио", который стал первым полуфиналистом Кубка Италии.