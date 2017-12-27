Женщина попала в ДТП, приняв зад обезьяны за красный сигнал светофора

27 декабря 201711:25
Женщина попала в ДТП, приняв зад обезьяны за красный сигнал светофораЧитайте нас в Telegram
В Китае автомобилистка попала в аварию из-за мартышки, сидевшей на опоре, расположенной над проезжей частью. Женщина приняла красный зад обезьяны за запрещающий сигнал и резко нажала на тормоза, после чего в ее автомобиль сзади врезалась другая машина.
Инцидент произошел в городе Цзуньи в провинции Гуйчжоу, сообщает портал TVBSnews. Водительница осознала свою ошибку, лишь внимательнее посмотрев на опору уже после аварии.
Как выяснилось, обезьяна сбежала из расположившейся поблизости цирковой труппы, директор которой пообещал покрыть весь нанесенный транспортным средствам ущерб.
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