Верховный суд РФ зарегистрировал иск Telegram к ФСБ

Верховный суд России получил иск юристов Telegram об отмене приказа ФСБ по поводу дешифровки сообщений.

Как передает РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ВС, отметив, что иск поступил 26 декабря и в настоящее время передан судье.

Юристы Telegram, правозащитная группа "Агора" просит Верховный суд признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности от 19 июля 2016 года, в котором регламентирован порядок предоставления "организаторами распространения информации" данных, необходимых для декодирования сообщения.

По мнению "Агоры", данное распоряжение УПК РФ поскольку тайна переписки может быть ограничена только при наличии нескольких обязательных условий и только в строгом соответствии с порядком, предусмотренным законом.

Ранее Telegram обжаловал штраф за отказ передать шифры ФСБ.

В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации.