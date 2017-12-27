Руководителям аварийного запуска с космодрома "Восточный" объявлены выговоры

Оглашены итоги работы специальной комиссии, по расследованию деятельности должностных лиц, отвечающих за подготовку и запуск космического аппарата "Метеор-М" № 2-1 с космодрома "Восточный" 28 ноября.

Об этом сообщили в Роскосмосе, отметив, что комиссия пришла к выводу, что причина аварии – в несовершенстве алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат". Что не было своевременно выявлено.

За плохое исполнение руководителями возложенных на них обязанностей комиссия рекомендовала применить к ним дисциплинарные взыскания в виде выговоров.

Речь идет об исполнительном директоре Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрее Мазурине, директоре департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Викторе Чапоргине, генеральном директоре ФГУП "ЦНИИмаш" Олеге Горшкове, гендиректоре АО "РКЦ "Прогресс" Александре Кирилине, генеральном директоре ФГУП "НПО им. Лавочкина" Сергее Лемешевском, гендиректоре ФГУП "НПЦАП им. Пилюгина" Ефиме Межирицком и генеральном директоре АО "Корпорация ВНИИЭМ" Леониде Макриденко.

28 ноября 2017 года на космодроме "Восточный" в Амурской области произошла авария с ракетой-носителем "Союз-2.1б". Она должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" № 2-1 и еще 18 малых аппаратов. Запуск прошел неудачно, так как разгонный блок "Фрегат" после отделения вместо разгона затормозил, что окончилось падением.