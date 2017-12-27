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27 декабря 201720:43 Денис Давыдов

"Кому даете заработать?" Путин жестко спросил с губернаторов

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Создание новых рабочих мест и повышение реальных доходов граждан — важнейший приоритет государства. И тут не только экономика, но и политика. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на Госсовете. Заседание было посвящено привлечению инвестиций в регионы и упрощению ведения бизнеса. И разговор — несмотря на то что перед Новым годом — был довольно жесткий. "Вы кому даете заработать?" — спросил Путин у губернаторов. Перестаньте регламентировать все, что видите — это уже посыл к федеральным чиновникам.

Конец декабря — традиционное время для итоговых заседаний Госсовета. Все его члены собираются в Кремле. Сегодня здесь 85 глав российских регионов. Тема встреча касается каждого из них — инвестиционная привлекательность территорий. Президент поднимает вопросы, как субъектам самим зарабатывать, а не жить в кредит или за счёт дотаций из центра.

Больше 2 триллионов рублей — государственный долг российских субъектов. Естественно, финансовая неустойчивость регионов отражается на интересе инвесторов. Бизнесу интересно там, где умеют делать деньги, а не только живут на широкую ногу, тем более в кредит.

"Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов в регионах, не нужно набирать новые долги, разбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму. Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование — нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать то?", — поинтересовался Владимир Путин.

Губернаторы молчат. Вместо них ответ на вопрос дает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Регионы, имея большие долги по кредитам, перед частными банками, им предлагают получить более дешевые кредиты, а они не хотят перекредитоваться. Это первый признак, так сказать, какой-то схемы, близкой к коррупции. Где не хотят перекредитоваться, надо заменять этих товарищей и побыстрее и пусть там работает ФСБ и прокуратура".

Минфин отмечает низкую финансовую дисциплину должников.

"У нас есть прецеденты, когда заключали соглашение о кредитах, о финансовой помощи, три-четыре раза мы видим их невыполнение, то есть, такое систематичное невыполнение своих обязательств. Ну как такое может быть? В этих условиях, конечно, говорить об инвестиционной привлекательности невозможно", — возмущается Антон Силуанов, министр финансов РФ.

Ровняться предлагают на лучших. 21 российский регион в кризис сумел увеличить рост инвестиций на 40%. В Тульской области в особой экономической зоне "узловая" наладили выпуск гибких стальных труб. Эту продукцию для нефтяников раньше выпускали в основном только в США.

Крым в условиях жесточайшего санкционного давления умудряется привлекать иностранных инвесторов.

Бизнесу не дает развернуться бюрократическая машина. Вместо реальных дел, инвесторам приходиться тратить уйму времени на согласования. 43 дня нужно было юридическим лицам, чтобы подключиться к электросетям, после жалоб предпринимателей срок удалось сократить до 13 дней. Еще одна головная боль — проверки надзорных органов.

"При проведении всех проверок должна вестись видеозапись, которая будет храниться не менее одного года, и предоставляться органам прокуратуры для осуществления надзорных полномочий", — уверен Андрей Никитин, губернатор Новгородской области.

Давление на предпринимателей подчас заставляет их уходить в тень. Так проще вести бизнес.

"Ничего здесь такого необычного нет. Мне лидеры некоторых европейских стран так и говорили, что у них 40% таких. То есть, это не уникальная ситуация для России, но плохая. Нам нужно сделать лучше, чем у них, нам нужно избавиться от этой серой зоны. Нужно применять не только репрессивные меры, нужно условия создавать, это зависит и от правительства. Но не меньше зависит, конечно, и от того, что происходит в регионах России", — констатировал лидер страны.

На сильный административный пресс жалуются уже и региональные структуры. Из столицы на места спускают весьма странные разнарядки.

"В перечне есть и количество зеркал, и сколько должно быть на стенах часов, и сколько должно быть шашек и шахмат на столах", — рассказал Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

"От этого нужно избавляться, сколько там часов должно висеть на стене, зеркал, еще хорошо не говорят, какого уровня чиновники какого цвета трусы должны одевать и другое нижнее белье, понимаете, вот это уже смешно. Такая избыточная регламентация всего и вся, бессмысленна и вредна", — возмутился Путин.

Чтобы процедуры оформления проходили быстрей, в прошлом году Путин своим указом сократил срок выдачи разрешений на строительство. Документы должны выдать максимум за 7 дней. Но у многих городов не разработаны генеральные планы, в регионах миллионы гектаров неучтенной земли.

"Около 30 миллионов гектаров вообще ни за кем не закреплены. Ну, для пример, можно представить себе размер Испании, где земля числится фактически за мертвыми душами. В этой связи считаю необходимым законодательно установить дату, после которой те сельхозугодия, чьи владельцы не заявили о своих правах, должны переходить в собственность муниципальных органов власти", — подал идею Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия в Госдуме РФ.

Важный фактор, который влияет на инвестиционный климат налоговые условия. Этот инструмент регионы используют по-разному. Одни, например, дают льготу по налогу на движимое имущество, другие — нет. Чтобы определить конкурентные преимущества каждой территории президент требует уже в следующем году представить долгосрочную стратегию развития страны.

"Она у нас практически готова, и в ближайшее время будет рассмотрена на заседании правительства, ну и соответственно выпущена в свет. Ну и наконец, упоминался здесь налог на движимое имущество, можно было бы вообще рассмотреть вопрос о судьбе этого налога в контексте совершенствования налогового законодательства, которая намечена в соответствии с поручениями президента", — отметил Дмитрий Медведев, премьер-министр.

В зале звучит предложение укрупнять российские регионы. Дескать, мелким территория трудно реализовать большие проекты, а объединившись получится.

"У нас уже было укрупнение регионов в советское время. Вы знаете, прошла идея Ленина о том, как должен быть создан Советский Союз. По сути были созданы крупные мощные супер-регионы тогдашней России, как бы она не называлась. Результат хорошо известен, распад Советского Союза. Да, было много других причин, но это тоже сработало. Поэтому нам вместе с вами нужно быть очень аккуратными в этом при решении вопросов подобного рода", — предостерег президент

Слово взял Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ говорил о перспективах экономического роста. Рассматривал вопрос через призму геополитики.

"Владимир Владимирович, вы и в прошлом году в послании поставили абсолютно правильную реалистичную задачу выйти на мировые темпы развития. Они в этом году сложатся в 3,5%. Китайцы имеют 7,5, американцы выйдут на мировые темпы. Нам надо все сделать, чтобы выполнить вашу установку, ибо речь идет о конкурентоспособности, в данном случае о безопасности".

К основной теме встрече — инвестиционной привлекательности — вернул собравшихся глава думской фракции единороссов Сергей Неверов.

"Важным является формирование среды, в рамках которой инвестор будет чувствовать себя защищенным, будет иметь гарантии безопасности своих вложений. Мы все понимаем, что благоприятный инвестиционный климат, это совокупность самых разных факторов, это и стабильность налоговой системы, законодательства, и правила, и бизнес должен чувствовать стабильность, в том числе, и политическую", — сообщил он.

"Для того чтобы инвестиционные условия были надёжными, привлекательными, нам, безусловно, нужна стабильность и с точки зрения налоговой политики государства, с точки зрения различных административных, правовых процедур, ну и нужна политическая стабильность. Без этого никаких инвестиций не будет. Кто будет вкладывать деньги, или в регион или в страну в целом, если неизвестно, что завтра там произойдет и что случится? Поэтому, безусловно, нам нужно обновление, безусловно, нам нужно движение вперед, но все это должно происходить в спокойном эволюционным путем, предсказуемом н каждом шаге вперед", — обратился к собравшимся Путин.

Заканчивая заседание, президент поздравил всех членов Госсовета с наступающим Новым годом.

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