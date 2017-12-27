МОК нашел в пробе российской хоккеистки следы ДНК трех мужчин и одной женщины

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал мотивировочную часть решения о пожизненном отстранении от Олимпиад российской хоккеистки Анны Шибановой. Как отмечается в документе, в допинг-пробе спортсменки были найдены следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины.

МОК отмечает, что Шибанова, как и остальные отстраненные члены женской сборной России по хоккею, находились "под защитой" системы подмены допинг-проб. Исключением является Анна Шохина, которая была оправдана, сообщает ТАСС. МОК считает достаточными доказательствами вины спортсменов царапины на пробирках с допинг-пробами, аномально высокий уровень соли и наличие в пробе чужой ДНК.

Случай с Шибановой, как отмечается в релизе МОК, является уникальным, так как в ее пробе найдены все три типа нарушений. А в ее анализах найдены следы ДНК как минимум трех разных мужчин и одной женщины. Кроме того, подмену допинг-проб российских хоккеисток подтвердил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков.