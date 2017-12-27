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27 декабря 201723:51

Оппозиционеры ополчились на российский сегмент Youtube
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Сторонники российской псевдооппозиции ополчились на отечественный сегмент Youtube. Критический видеоролик, представляющий собой нарезку из клипа рэпера "Фараона" и документальных съемок с участием дважды судимого блогера набрал более полумиллиона просмотров за двое суток.

Некоторые СМИ пишут, что руководство самого популярного видеохостинга закрывает глаза на откровенную накрутку и искусственный вывод в тренды, а то и способствует этому. Популярность — явно раздутая, и это уже не первое видео, где фигурируют антиоппозицонные настроения.

В принципе, раскрутить свое видео может любой. Достаточно вбить соответствующий запрос в поисковике, чтобы увидеть десятки, а то и сотни предложений. Цены варьируются: кто-то просит за попадание конкретного ролика в тренды 15 тысяч рублей, кто-то — в два раза больше. Но одно дело, если просмотры набивают боты — такое вычисляется достаточно легко. Другое — если смотрят и размещают в соцсетях реальные люди. По всему выходит, что раздутый сторонниками Навального скандал не стоит и ломаного гроша. Внимательно изучив тренды Youtube, можно увидеть, что не раз и не два там оказывались весьма странные ролики, далекие от политики, но весьма умело раскрученные.

Управляющий партнер аналитического интернет-сервиса Kedoo Analytics Константин Кобзев отмечает, что существует корреляция между числом просмотров и комментариев. По его словам, если число комментариев слишком маленькое, то видео каким-то образом раскручивалось. Youtube, конечно, борется с накрутками, убирая, а в дальнейшем просто не засчитывая просмотры. Максимум за накрутку- блокировка. Кстати, искусственные просмотры резко падают примерно раз в час.

Кстати, места в трендах актуальны только с первого по пятое — именно они высвечиваются на основной странице видеохостинга. Бороться за более низкие позиции просто нет смысла, если цель – большое количество подписчиков. Можно попасть в топы и за плохую репутацию: набрал огромное количество дизлайков, и можешь рассчитывать на первое место в трендах.

Действительно ли политмаргиналы поторопились с навешиванием на российский Youtube ярлыка политизированной платформы? Об этом знает Алексей Казаков.

 

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