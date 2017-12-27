Краснодарский первоклассник покорил интернет своим желанием учиться во время каникул

Краснодарский первоклассник покорил интернет своим желанием учиться во время каникулЧитайте нас в Telegram
У первоклассника из Краснодара — все шансы стать новым интернет-мемом. А все потому, что Макар Трегубов очень расстроился, когда начались школьные каникулы. Эмоции ребенка снял отец и поделился видео в социальных сетях. У ролика уже под сотню тысяч просмотров.
Кто может знать при слове "расставанье", какая им разлука предстоит. Эту искреннюю печаль, первоклассника Макара Трегубова, не сможет унять, кажется, ни один Дед Мороз на свете…
Смахнув с щеки скупую мужскую слезу, он обещал ждать скорой встречи, считая часы и минуты до нее. Такой реакции от ребенка не ожидал даже его отец. Учиться Макар конечно любит, но что бы новогодние каникулы стали не в радость – это что-то новенькое.
"Мы сами не можем понять, как это произошло…. Он очень любит школу и спасибо нашему педагогу, что привил эту любовь к учебе. Вот сейчас каникулы идут, а он сам садится, делает прописи, выполняет задания домашние", — рассказывает отец Макара.
Интернет гудит: мол, покажите нам эту волшебницу по имени Марина Ашотовна, которой удалось так увлечь ребенка учебой. По законам жанра романтической прозы, долгожданная встреча с дорогой сердцу мальчика учительницей, состоялась в свете городских фонарей.
"Такие эмоции редко проявляются у детей. В основном, они, конечно, рады всегда каникулам. Так, видимо, семья смотивировала на школу. Это такой возраст, когда они хотят любить, они открыты, а у него вот так проявляется, причем это с первого дня", — рассказывает Марина Оксузьян, учительница лицея.
От любимой учительницы Макар, готов не отходить ни на шаг. Шутка ли: впереди новогодние праздники, но никакая Снегурочка не скрасит ему дней грусти и печали от разлуки с любимым классным руководителем.
"Марина Ашотовна… Потому что она самая лучшая самая хорошая, самая красивая и самая любимая в нашем классе", — признается Макар.
А ведь раньше Новый Год был его любимым праздником, как и любой ребенок он с нетерпением ждал встречи с Дедом Морозом. Но школа перевернула все с ног на голову. И мир больше не станет прежним.
По словам классного руководителя, Макар действительно любит учиться, и школа для него — вовсе не обуза, а лучшее время. Родители мальчика уверены, теперь, в Краснодаре, каждая мама будет мечтать отправить свое чадо именно в ту самую школу, где учится их ребенок. Ведь такие эмоции – невозможно сыграть.
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