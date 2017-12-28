МОК посчитал допинг-пробы за ноябрь, россияне вновь в лидерах

Международный олимпийский комитет опубликовал итоги допинг-тестирования за ноябрь 2017 года. Российские спортсмены за отчетный период сдали 570 допинг-проб, что составляет более 22% от общего числа (2537).

Почти в два раза меньше тестов сдали немцы (254), сообщает РИА Новости со ссылкой на МОК. Далее идут канадцы (210), американцы (133), японцы (120), норвежцы (119), шведы (117). Как отмечает ТАСС, из 570 российских допинг-тестов 65 сдали биатлонисты. Спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и сноуборде, тестировались 182 раза, представители конькобежного спорта, шорт-трека и фигурного катания — 130, бобслеисты и скелетонисты — 48, керлингисты — 14, хоккеисты — 135, саночники — 16.

Ранее МОК опубликовал данные по допинг-тестированию за период с 1 апреля по 31 октября 2017 года. Тогда российские спортсмены также сдавали тесты чаще других.