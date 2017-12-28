Финансовый экспресс "Саутгемптон" - "Ливерпуль": 170 млн фунтов за три года

Британские журналисты обсуждают самый крупный трансфер последних дней, когда голландский защитник Виргил ван Дейк перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 75 млн фунтов стерлингов. Это не первое соглашение между двумя клубами, а шестое за три года.

Как подсчитали всезнающие "акулы пера", мерсисайдцы за три сезона перевели на счета "Саутгемптона" 170 млн фунтов, сообщает сайт Бомбардир.Ru. Ранее из стана "святых" в "Ливерпуль" перешли Адам Лаллана, Деян Ловрен, Рики Ламберт, Натаниэл Клайн и Садьо Мане. Таким образом, голландец стал шестым футболистом, проделавшим этот путь.