Ньюйоркцев призвали сидеть дома из-за морозов в минус 8 градусов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан оставаться дома в связи с экстремально резкими для данных мест морозами, которые должны обрушиться на город. По данным метеорологов, в ближайшие дни температура здесь упадет до -8 градусов.

Градоначальник сделал соответствующее заявление в своем "Твиттере".

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD