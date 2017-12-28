Ньюйоркцев призвали сидеть дома из-за морозов в минус 8 градусов

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал горожан оставаться дома в связи с экстремально резкими для данных мест морозами, которые должны обрушиться на город. По данным метеорологов, в ближайшие дни температура здесь упадет до -8 градусов.

Градоначальник сделал соответствующее заявление в своем "Твиттере".

We strongly encourage all New Yorkers to stay inside as much as possible during this week as the cold weather continues. Check on neighbors when you can and bring your pets inside. https://t.co/exhvRg31eD — Bill de Blasio (@NYCMayor) 27 декабря 2017 г.

"Мы настоятельно рекомендуем все жителям города оставаться на этой неделе как можно больше дома из-за установившихся холодов. По возможности проведайте своих соседей и впустите в дом своих домашних питомцев", — написал де Блазио.

Ранее сообщалось, что в американском штате Пенсильвания выпало рекордное количество снега.