В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

Один человек погиб и еще 12 получили тяжелые ранения после того, как на одной из дорог в Исландии перевернулся автобус с группой китайских туристов. Причиной аварии стало столкновение с попутной машиной.

Инцидент произошел утром 27 декабря на шоссе номер 1 рядом с деревней Киркьюбайярклёйстюр в 250 километрах к востоку от Рейкьявика, сообщает Straits Times. Всего в салоне автобуса находились 46 туристов.

После столкновения автобус вылетел с обледеневшей дороги и завалился на бок. Двоих человек выбросило из салона и зажало под автобусом, один из них скончался на месте происшествия. Раненых доставили спасательными вертолетами в больницы Рейкьявика.