"Старая синьора" готова отдать Дибалу за 150 миллионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала может перейти в один из европейских гранд клубов. При условии, если за аргентинского футболиста заплатят солидную сумму — 150 миллионов евро.



Ранее в СМИ сообщалось, что в 24-летнем форварде заинтересован английский "Манчестер Юнайтед" и лично главный тренер команды Жозе Моуринью. Однако "манкунианцы" готовы заплатить за Дибалу только 67,7 млн евро.



В текущем сезоне аргентинец сыграл 25 матчей. На его счету 15 голов и 3 голевые передачи.