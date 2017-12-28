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28 декабря 201711:57

Смертник взорвался у здания, где отмечали годовщину ввода советских войск в Афганистан
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В результате теракта в Кабуле 28 декабря пострадали три журналиста информагентства "Голос Афганистана", офис которого находится на втором этаже здания, подвергшегося нападению. По неуточненным пока данным, возможно, один из них погиб. На данный момент он числится пропавшим без вести.

Кроме того, стало известно, что в здании, которое подверглось атаке террористов, проходило мероприятие, посвященное годовщине ввода советских войск в Афганистан (в  декабре 1979 года). Кроме того, в это время там шли занятия для детей.

Афганские СМИ сообщают, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило о своей непричастности к теракту.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в подвале здания. Сразу же после первого взрыва сработали еще два взрывных устройства, которые были установлены на прилегающей территории.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель 35 человек, 20 человек ранены. Среди них есть женщины и дети. Они доставлены в больницы, передает "Интерфакс".

Замминистра здравоохранения Афганистана Фидамухуммад Пайкон сообщил журналистам, что число жертв теракта может возрасти. По некоторым данным, в теракте погибли уже 40 человек.

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