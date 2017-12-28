В космос впервые запустили шаурму. Видео

Сотрудники сети швейцарских кафе средиземноморской кухни отметили открытие своего нового ресторана запуском в околоземное пространство шаурмы при помощи метеорологического зонда.

В небо отправилась шаурма с кюфтой, являющаяся фирменным блюдом сети AYVERDI’S, расположенной в Цюрихе. Идея осуществить запуск пришла в голову сотрудникам сети из-за того, что помещение их нового кафе в городе Видикон напоминает ракету, сообщает сайт Catersnews.com.

Продукт поднялся на высоту почти 37 километров. С помощью прикрепленной к зонду камеры удалось снять как саму шаурму, которая в полете успела замерзнуть, так и завораживающие виды вокруг.

Через два часа полета шаурма вместе с зондом упали на землю, запутавшись в ветках дерева.