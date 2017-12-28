Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" запустили на полную мощность

Большой факел для сжигания свалочного газа зажгли на полигоне "Кучино" в подмосковной Балашихе, старт его работе 28 декабря дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Как передает РИА Новости, Воробьев скомандовал: "Запускайте факел!"

По его словам, данный факел позволит сжигать в пять раз больше свалочного газа, чем ранее установленный малый высокотемпературный факел.

Работы начались 10 ноября после жалоб жителей Балашихи, Реутова, Люберец и юго-востока Москвы на неприятный запах, а также распоряжения президента России Владимира Путина, который еще 22 июня потребовал в самые короткие сроки подготовить экспертизу и документы по полигону, чтобы "Кучино" было закрыта в ближайшее время.

Во исполнение поручения президента власти Московской области решили незамедлительно закрыть "Кучино". Губернатор поручил выделить средства на его рекультивацию в 2018”2019 годах.

На здоровенной свалке, которая существует уже более полвека и видна даже из космоса, пробурили 55 газовых скважин глубиной 30 метров, которые подсоединены к большому высокотемпературному факелу.

По расчетам специалистов, он будет сжигать около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час – именно столько газа образуется на полигоне. Рекультивация громадной помойки намечена на 2018-2019 годы.

В начале декабря москвичи вновь стали жаловаться на неприятные запахи. В министерстве экологии и природопользования Московской области отрицали причастность полигона к распространению этих запахов.