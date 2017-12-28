Боевики повредили крупную ТЭЦ в Сирии

В сирийской провинции Хама боевики совершили ракетный обстрел теплоэлектростанции "Зара". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства энергетики Сирии. "ТЭЦ выведена из строя, нанесен материальный ущерб", — говорится в сообщении.

В связи с повреждением электростанции увеличится время отключения электричества на севере и в центральной части страны, а также на побережье. Специалисты уже работают над восстановлением ТЭЦ.