В Москве горит ангар с автозапчастями

На юго-западе столицы горит склад с автомобильными запчастями, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Пожар начался в металлическом ангаре, где находятся пластиковые бампера. Площадь возгорания — 1000 квадратных метров, говорится в сообщении.

ЧП произошло на Большой Черемушкинской улице, 25, стр. 112. Сейчас на месте работают пожарные.