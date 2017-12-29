Рабы ХХI века: в Сирии и Ираке тысячи людей страдают от боевиков

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Конфликт в Сирии 2 часа назад
Рабы ХХI века: в Сирии и Ираке тысячи людей страдают от боевиковЧитайте нас в Telegram
Тысячи жителей Ирака ищут своих родных и близких, похищенных террористами. Власти страны рапортуют о том, как после освобождения Мосула налаживается жизнь, но многие семьи остались наедине со своей бедой. Боевики превратили похищенных людей в рабов. Они особенно жестоки к езидам — небольшой курдской народности, которая проживает в Сирии и Ираке.
Инас было пять, когда террористы силой забрали её из родного дома. Девочка из народа езидов, который ИГИЛ (запрещена в России) пытается полностью уничтожить. Несколько лет родные ничего не знали о судьбе ребенка. Вернуться домой Инас помогло чудо.
"Одна из наших подруг живет в Кочо. Она позвонила моему брату и сказала ему: послушай, тут нашли фотографию девочки на Facebook, она ваша? Они отправили фотографию нам, и мы ее узнали", — рассказала мать бывшей пленной.
Повзрослевшая – ей сейчас девять — Инас о тех страшных днях не может рассказать ничего. Из-за пережитого ужаса она больше не говорит. Но главное – жива и снова рядом с мамой. Которой пришлось отдать последнее, чтобы спасти дочь.
"Через наших друзей и знакомых мы нашли человека, который сказал нам, что наша девочка в Турции. Он хотел продать ее. Мы связались с ним и сказали, что хотим купить ее обратно. Мы сказали, что готовы купить. Он сказал, что доставит ее в Багдад. Мы заплатили 13 с половиной тысяч долларов", — рассказала женщина.
О том, что пришлось пережить маленькой Инас – знает Самия. Ее похитили беременной. Женщина пыталась покончить с собой, приняла яд. Но выжила, хотя ребенка потеряла. Потом ее привезли в Сирию и превратили в рабыню.
"Боевики могли продавать нас или отдавать, просто дарить как подарки друг другу. По вечерам они собирали нас всех вместе и издевались. Я жила в чужой семье и пыталась сбежать. Но они поймали меня и заперли в ванной – на трое суток без света и без еды. Потом меня выпустили – били каждый день как минимум в течение часа. Они делали ужасные вещи", — поведала она.
Самия решилась бежать еще раз — прямо во время одного из боев. Несколько дней пробиралась по пустыне, пока не помогли незнакомые люди. Сейчас и она, и другие спасенные девушки в безопасности – на севере Ирака. Надеются, что и другие пленники тоже когда-нибудь смогут вернуться домой. По данным ООН, сейчас в рабстве у боевиков остаются порядка трех тысяч езидских детей и женщин.
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