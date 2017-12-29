СМИ: "Локомотив" намерен подписать игрока "Челси"

Футбольный клуб "Локомотив" проявляет интерес к бразильскому фланговому защитнику "Челси" Кенеди. Сообщается, что железнодорожники намерены подписать игрока уже ближайшей зимой несмотря на то, что он практически не имеет игровой практики в своем клубе. Его контракт с лондонцами действует до 2020 года.

Известно, что главный тренер "синих" Антонио Конте дал понять футболисту, что не заинтересован в его услугах, поэтому велика вероятность, что игрок сменит прописку. Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Globo TV, помимо "Локо" бразильца в своем составе также желает видеть английский "Ньюкасл" и бразильский "Флуминенсе".

В нынешнем сезоне Кенеди провел за "Челси" лишь четыре матча: три из них в Кубке лиги и один – в Кубке Англии, и забил один гол.