Пока императора снять не получается: Лавров пошутил о "российском вмешательстве"

Сергей Лавров пошутил о вмешательстве РФ в выборы в других странах. В эфире программы "Международная пилорама" на НТВ российский министр заявил, что в уходящем году Москве "пришлось потрудиться", чтобы повлиять на внутренние дела многочисленных зарубежных государств.

Телеведущий перечислил страны, в чьи внутренние дела Россия, по заявлению ряда западных политиков, якобы вмешалась — Франция, Испания, Великобритания, и поинтересовался у российского министра, есть ли подобные планы на следующий год. "Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться, — сказал министр иностранных дел РФ. — Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать… Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными", напоминает РИА Новости.