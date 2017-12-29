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29 декабря 201710:49

Автобус выехал на остановку из-за того, что в него врезался автомобиль
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Авария на северо-западе Москвы произошла по вине другого водителя: автобус выехал на остановку из-за того, что в него врезался автомобиль. Об этом департамент транспорта сообщил на своей странице в Twitter.

Водитель (1960 года рождения) прошел необходимый предрейсовый контроль. С 2015 года у него не было ни одного нарушения ПДД.

Возле дома 23 на Химкинском бульваре рейсовый автобус врезался в остановку и сбил стоявших на ней людей. Первоначально сообщалось о двух погибших. Однако, по уточненной информации, к счастью, никто не погиб, травмы получили три человека. Как сообщает "Интерфакс", их состояние оценивается как нетяжелое.

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