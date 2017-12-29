В Испании умерла дочь диктатора Франко

В Мадриде скончалась Мария дель Кармен Франко и Поло — единственная дочь испанского диктатора Франсиско Франко. Ей был 91 год.

Как сообщает ТАСС, женщина скончалась у себя дома в окружении членов семьи. Несколько месяцев назад врачи обнаружили у нее рак.

Мария родилась в 1926 году в Овьедо. После кончины каудильо Франко, руководившего Испанией с 1939 по 1975 год, король присвоил ей титул герцогини де Франко.