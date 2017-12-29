Путин поручил кабмину бороться с повышением цен на ЖКХ

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять исчерпывающие меры для борьбы с необоснованным повышением платы за услуги ЖКХ.

Как передает ТАСС, об этом говорится в перечне поручений по итогам пресс-конференции главы государства, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В документе руководитель страны потребовал от кабинета министров не допускать необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, а также за коммунальные услуги, предоставляемые населению.

Путин поручил принять до 1 марта 2018 года закона, предусматривающего переход к системе прямых договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями.

Правительству также предписано до конца 2017 года обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение от обложения НДФЛ доходов, полученных налогоплательщиками с 1 января 2015 года до 1 декабря 2017 года, при получении которых не был удержан налог и сведения о которых были представлены налоговыми агентами в налоговые органы, определив перечень таких доходов.

Еще одно президентское поручение кабмину касается практики предоставления россиянам на Дальнем Востоке наделов из состава земель лесного фонда и особо охраняемых территорий и объектов.

Путин предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву и его подчиненным проанализировать этот процесс, а также принять меры, направленные на исключение возможности изменения целевого назначения и ограничение оборота таких земельных участков.

Лидер страны также отметил необходимость поддержания социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики абортов.

Помимо этого правительству поручено представить свои предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли.