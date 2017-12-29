Невзирая на блокировку аккаунтов, Рамзана Кадырова признали блогером года

Блогером года по версии "Медиалогии" стал Рамзан Кадыров. На втором месте в этом рейтинге десяти самых цитируемых российских блогеров 2017 года — мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось о внезапной блокировке страницы Кадырова в "Инстаграме", что, однако главу Чечни не расстроило. Он пообещал, что все равно будет оставаться на связи со своими подписчиками, только в других соцсетях. Кроме того, он признался, что давно думал уйти из "Инстаграма" и "Фейсбука", но не мог предать многомилионную аудиторию.

Теперь, комментируя в своем Телеграм-канале признание его как блогера года, Кадыров напомнил, что в соцсетях, где были заблокированы его аккаунты, у него было больше 4 миллионов подписчиков. Причем, США по подпискам были на третьем месте. "И каждый день прибавлялось по 3-4 тысячи пользователей, большинство из них – европейцы", — пишет глава Чечни.

По его словам, американские власти это знали. "И поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше", — сообщает Кадыров.

Он также признается, что не верил предупреждениям знающих людей о его скорой блокировке из-за попадания в некие "черные списки" американцев.

"Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии", — отмечает глава Чечни и добавляет: "Но нас не остановят – мы на правильном пути".

Кадыров пишет, что ему приходят тысячи писем в "Телеграм" и Mylistory со словами поддержки. "Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в Вконтакте, Mylistory, Twitter. Мы будем транслировать правду всеми доступными способами", — обещает глава Чечни.