Бывшему главе Росграницы дали 9 лет колонии

Бывший руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов признан виновным в мошенничестве и приговорен к 9 годам лишения свободы и штрафу в 1 миллион рублей. Семеро сообщников Безделова получили сроки от 2 до 8 лет лишения свободы. Соответствующее решение вынес сегодня Мещанский суд Москвы, передает "Интерфакс".

Как следует из материалов дела, с сентября 2009 года по май 2013 года осужденные похитили и легализовали 490 миллионов бюджетных денег. К участию в преступном сообществе Безделов привлек своего заместителя Бориса Хайтовича, а также ряд руководящих сотрудников Росгранстроя и генеральных директоров подконтрольных коммерческих организаций.

Адвокаты Безделова с приговором суда не согласны и намерены его обжаловать.