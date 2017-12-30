Путин подписал законы о налоговой амнистии и удвоении выплат по европротоколу

Списанные пени и "бесплатные" шесть соток — налоговая амнистия для россиян утверждена президентом. Владимир Путин подписал закон, направленный на частичное освобождение населения от земельного налога и списание долгов по налогам на дома, квартиры, земельные участки и транспортные средства, а также долги по пеням на 1 января 2015 года, передает телеканал "Россия 24".

По оценкам экспертов, это позволит гражданам сэкономить около 150 миллиардов рублей. При этом такая амнистия не станет поводом для повышения других налогов. Закон был принят Госдумой и одобрен в Совете Федерации.

Среди других законов, подписанных главой государства, удвоение лимита выплат по ОСАГО при самостоятельном оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Сумма увеличится с 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Теперь оформление "европротокола" возможно даже при разногласиях сторон о том, кто является виновником аварии.