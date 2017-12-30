Российские теннисисты уступили команде США на Кубке Хопмана

Российские теннисисты уступили команде США на старте группового этапа Кубка Хопмана. В первом матче Карен Хачанов проиграл Джеку Соку. Встреча завершилась в трех партиях со счетом 4:6, 6:1, 3:6.



Ранее Анастасия Павлюченкова не справилась с Коко Вандевеге со счетом 3:6, 3:6. Счет в матче стал 2-0 в пользу американцев, которые досрочно одержали победу.

Позднее команды проведут матч в миксте.

2 января россияне сразятся с командой Швейцарии, за которую на корт выйдут Белинда Бенчич и Роджер Федерер.