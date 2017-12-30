Киев опять нарушает режим прекращения огня

Украинская армия снова обстреливает населенные пункты Донецкой народной республики. Прошедшей ночью артиллерия ВСУ выпустила по поселку Еленовка как минимум один снаряд калибром 120 миллиметров, а по Верхнеторецкому четыре 82-миллиметровых мины. Кроме того, украинские военные вели огонь из стрелкового орудия и гранатометов, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оперативное командование ДНР.

Данных о пострадавших нет. Однако представители вооруженных сил самопровозглашенной республики особо отметили, что они строго соблюдают Минские договоренности и вступивший в силу 23 декабря режим прекращения огня. Поэтому в ответ армия ДНР не стреляла.