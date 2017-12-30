"Прекратите убивать нас". Луганские дети обратились к ВСУ

"Прекратите нас обстреливать и убивать. Возвращаетесь к своим семьям, родным и близким". С такими словами обратились воспитанники луганского Стахановского училища-интерната №2 к военнослужащим вооруженных сил Украины. Видео опубликовано на Youtube-канале народной милиции ЛНР. В завершении дети поздравили всех с Новым годом и Рождеством.

Напомним, что украинская армия продолжает обстрелы самопровозглашенных республик. Даже несмотря на режим прекращения огня, который действует с 23 декабря. За минувшие сутки артиллерия ВСУ нанесла удары по двум населенным пунктам в ДНР.