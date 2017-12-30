Путешествие в волшебство: Россия - на пороге Нового года

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Новый год и Рождество 3 часа назад
Путешествие в волшебство: Россия - на пороге Нового годаЧитайте нас в Telegram
Россия — на пороге нового, 2018-го, года. Совсем скоро новогоднюю эстафету начнут принимать все 11 часовых поясов огромной страны. Повсюду царит праздничная атмосфера. Москва невообразимо красива. Столица сверкает и переливается миллионами огней. Тверская улица стала полностью пешеходной, и, открывая праздник, по главной улице с оркестром, пританцовывая, прошествовали деды морозы.
В Новосибирске открылся новый ледовый городок. Первые посетители - целыми семьями - пришли покататься на коньках, санках и лыжах. Еще одним подарком для детей стал культпоход в кино - на премьеру "Движения вверх" - об исторической победе наших баскетболистов.
В Севастополе новогодней иллюминацией украсили ракетный крейсер "Москва". Елку установили в самом центре вертолетной площадки. И, как говорят моряки, ее пришлось, как следует "заякорить", чтобы не сдуло сильным черноморским ветром.
Ярко украшены улицы и площади Сочи. Елки, гирлянды, новогодние огни, разноцветные игрушки и погода - на любой вкус: от плюс 14 на побережье до заснеженных вершин Красной поляны.
Главные украшения Владивостока мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский 365 дней в году сияют разноцветными огнями. И сейчас это особенно по-новогоднему. И, конечно, главное новогоднее убранство - на центральной площади города.
Куда без горки?! Малыши и взрослые штурмуют ледяной спуск, вооружившись ледянками. Красавица-елка отмечает свой дебют. Новогодняя обновка Владивостока 28-метровая ель куплена несколько месяцев назад. Украшения из мишуры переливаются всеми цветами радуги.
Морскому городу - морские украшения. Парусник и маяк освещают предпраздничную площадь. Но Владивосток еще и столица таежного края. Вопреки восточному календарю наступающий год, как и все предыдущие, во Владивостоке является годом Тигра. Это и есть настоящий символ Владивостока и одно из главных его украшений. Город принарядился к празднику. Не хватает лишь снега. Но и это желание будет исполнено. Синоптики обещают городу настоящую метель в новогоднюю ночь.
В Грозном, как и по всей России, все последние дни царит предновогоднее настроение. С наступлением вечера главные события разворачиваются на центральной площади вокруг праздничной елки. Сотни людей целыми семьями собираются здесь, чтобы посмотреть на зеленую красавицу высотой более 50 метров. Это самая большая новогодняя елка в Северо-Кавказском федеральном округе. Ее украшают тысячи разноцветных огней и километры гирлянд. А рядом — самые желанные гости этого праздника — Дед Мороз и Снегурочка — и множество других персонажей из сказок и мультфильмов.
К Новому году в Чечне приготовились, как всегда, основательно. Новогодняя иллюминация украшает каждое здание и даже строительные краны. Десятки аттракционов уже заработали, и 31 декабря, по всей видимости, здесь уже будет не протолкнуться.
Уральская столица - в ожидании боя курантов. Главные торжества состоятся в центре Екатеринбурга. На Площади 1905 года открылась яркая праздничная ярмарка, где можно попробовать сладости и согреться горячим чаем или безалкогольным глинтвейном.
Центром притяжения горожан стала крупнейшая елка России. 50-метровая красавица переливается всеми цветами радуги. Ледовый городок в этом году посвящен сразу нескольким темам: грядущему Чемпионату мира по футболу, заявке Екатеринбурга на проведение всемирной выставки "ЭКСПО-2025" и 295-летию столицы Урала . Именно здесь уже звучат первые поздравления, вручаются подарки и загадываются самые заветные желания.
Центр Екатеринбурга. Здесь по традиции собираются тысячи жителей и гостей города, чтобы 31 декабря ровно в полночь услышать поздравления президента и под бой курантов встретить 2018 год.
Когда вокруг море и горы, а вместо елок наряжают пальмы, - это и есть настоящая крымская зима. Накануне Нового года на полуострове по-весеннему тепло, что только подогревает атмосферу всеми любимого праздника. На побережье Черного моря — каток под открытым небом, где главные символы Нового годы любого закружат в танце.
Сотни ярких огней мерцают в Евпатории, где на центральной площади совсем незнакомые люди в унисон поют старые добрые песни.
Невероятной красоты елки, сказочные ярмарки, даже ледяные горки в Севастополе — ощущение праздника, что шагает по всему полуострову, - в каждой мелочи.
Как Новый год встретишь, так, говорят, его и проведешь: 2018-й точно будет незабываемым!
Иркутск готов встречать наступающий Новый год. Но вот сама новогодняя ночь обещает быть достаточно холодной. По прогнозу в Иркутске ожидают около 20 градусов мороза.
Каток открывается, как только на заливе Ангары, одной из самых крупных сибирских рек, устанавливается лед. Это одно из самых популярных мест и у жителей Иркутска, и у гостей города, которые приезжают встречать Новый год в столицу Восточной Сибири. Здесь же ежегодно появляется большой ледовый городок: горки для детей разного возраста и для взрослых, прокат коньков, ледяные скульптуры и даже театр кукол. Здесь же можно попробовать свои силы в зимнем картинге или прокатиться на собачьей упряжке.
В этом году сама набережная залива заметно преобразилась. Теперь это — объект с современной инфраструктурой, и с наступлением темноты вся территория выглядит очень празднично. В центральном сквере Иркутска уже установлена и украшена главная городская елка. Там ежедневно проходят мероприятия с участием Деда Мороза и других сказочных героев. Гостей там будут ждать и после наступления Нового года.
Петербург и ощущение праздничного уюта, которое окутало город. Уличные очаги дарят прохожим тепло. Согреться под треск поленьев — и вперед, на поиски подарков! Сюрпризы ждут по всему городу. В Петропавловской крепости — билет в детство. Герои "Щелкунчика" и басен Крылова сверкают под радугой софитов. Хрустальный лабиринт - почти два десятка композиций, которые постоянно пополняются. Это - заготовка для нового ледяного ансамбля. Лед сковал и городские катки. Их праздничные узоры приближают бой курантов. В предновогоднюю гонку за впечатлениями включился Невский проспект. Миллионы огней в гирляндах - и уходящий год становится ярче.
Встречать Новый год за столом — с оливье и мандаринами — традиция, конечно, хорошая, но почему бы не нарушить ее и не встретить праздник в лесу? Тем более что вырос он у Кремля. Бой курантов не по телевизору, а вживую. В эту новогоднюю ночь столица не спит. До трех часов город гуляет.
На Тверской отмечать начинают 31-го декабря с 12 часов. Деревья, елки и декорации - на три дня главная улица Москвы превратится в один большой театр. До 2 января ее закрыли для автомобилей. На десяти площадках будут разыгрывать спектакли и угощать. Например, датскими бутербродами с ветчиной. На площадке "Руслан и Людмила" можно попробовать колдуны с соусом бешамель, а орешками со сгущенкой поделятся герои сказки "О царе Салтане".
Один, два, три - нет, это не деды морозы: на Манежной площади собрались месяцы — все двенадцать — чтобы закружить в хороводе тех, кто еще не осознал: Новый год, уже на пороге!
Праздничное настроение — в воздухе. Москва — как декорации к волшебной сказке. А если обещали себе начать что-то с понедельника, то самое время. Например, встать на коньки. В новогоднюю ночь главный каток страны — на ВДНХ — начнет принимать гостей с 17 часов. В девять вечера стартует праздничная программа.
Снег, он все-таки будет. В Сокольниках. Точно. Заснеженные деревья и сказочные звери - лучшие декорации для фотографий. А вот растопить лед можно будет на танцплощадке. Самая волшебная ночь в году пройдет под ритмы модных диджеев.
На новогодние каникулы в столицу приехали гости со всей России и из-за границы. Москва - центр праздника.
В новогоднюю ночь автобусы, метро, Московское центральное кольцо работают круглосуточно. А парковка все праздники - бесплатная.
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