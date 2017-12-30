Харьков: отец уговаривает сына отпустить заложников

К переговорам с преступником, захватившим заложников в почтовом отделении в Харькове, привлекли его отца. Он пытается уговорить сына освободить оставшихся 6 (из 11) заложников и сдаться полиции, сообщает в официальном Twitter МВД Украины.

СергЁй #Князєв про #ХаркЁв: Для переговорЁв з чоловЁком, який погрожує застосувати вибухЁвку, привезли його батька. Також на мЁсцЁ працюють психологи. ПравоохоронцЁ проводять усЁ необхЁднЁ заходи для звЁльнення тих, хто досЁ залишається всередин #новини #МВС pic.twitter.com/OHFZxsAuSj — МВС України (@MVS_UA) 30 декабря 2017 г.

Ранее переговорщикам удалось убедить злоумышленника отпустить трех женщин и двух детей 11 и 13 лет.

Территория отделения "Укрпочты" полностью оцеплена. На крышах близстоящих домов притаились снайперы спецназа, которые готовы открыть огонь при малейшей попытке преступника разрешить сложившуюся ситуацию силовым методом.

Днем 30 декабря неизвестный мужчина после неудачной попытки ограбить отделение почты взял в заложники посетителей. Он вышел на связь с полицией и сообщил, что у него на поясе взрывчатка и он готов привести ее в действие. При этом преступник не выдвинул никаких требований.

По факту преступления возбуждено дело по статье "Захват заложников" УК Украины. Попытки мирно разрешить ситуацию продолжаются.