Чешская молодежка с трудом обыграла белорусских хоккеистов

30 декабря 201723:16
Чешская молодежка с трудом обыграла белорусских хоккеистовЧитайте нас в Telegram
На проходящем в США чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд состоялась встреча сборных Чехии и Белоруссии. Чехи одержали нелегкую победу со счетом 6:5.
Сборная Белоруссии выиграла первый период 1:0, вела 2:0 в начале второго периода. Но чехи очень мощно провели вторую 20-минутку, выиграв ее с результатом 5:2. В третьем периоде белорусы попытались спасти игру, но смогли лишь сократить отставание.
Чешская команда выиграла 6:5. Благодаря этой победе чехи набрали 6 очков, и вышли на второе место, потеснив сборную России благодаря дополнительным показателям. Сборная Белоруссии проиграла все четыре матча и будут бороться за выживание в группе сильнейших.
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