Чешская молодежка с трудом обыграла белорусских хоккеистов

На проходящем в США чемпионате мира по хоккею среди молодежных команд состоялась встреча сборных Чехии и Белоруссии. Чехи одержали нелегкую победу со счетом 6:5.

Сборная Белоруссии выиграла первый период 1:0, вела 2:0 в начале второго периода. Но чехи очень мощно провели вторую 20-минутку, выиграв ее с результатом 5:2. В третьем периоде белорусы попытались спасти игру, но смогли лишь сократить отставание.

Чешская команда выиграла 6:5. Благодаря этой победе чехи набрали 6 очков, и вышли на второе место, потеснив сборную России благодаря дополнительным показателям. Сборная Белоруссии проиграла все четыре матча и будут бороться за выживание в группе сильнейших.